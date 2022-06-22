Москва, , 17:36 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступит с докладом перед депутатами Госдумы на пленарном заседании 29 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Татьяна Москалькова Duma.gov.ru

«Отмечу, что 29 июня будет очень напряжённый день: мы будем рассматривать законопроект об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за 2021 год. Кроме того, будет отчёт Уполномоченного по правам человека и ещё несколько важных законопроектов. В том числе во втором чтении объединение Пенсионного и социального фондов», — сказал Жуков.

Также в планах депутатов первое чтение законопроекта, регулирующего организацию перевозок пассажиров и багажа легковым такси и ряд законопроектов, вносящих изменение в Налоговый кодекс.

«Речь идёт о налогообложении цифровых прав, об отдельных мерах налоговой поддержки в условиях внешнего санкционного давления, об установлении специального коэффициента к норме амортизации для отдельной категории основных средств», — добавил Жуков.