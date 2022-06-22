Вашингтон, 22 июня, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Обоснованными являются опасения России относительно безопасности, заявила 22 июня заместитель американского госсекретаря Венди Шерман на форума США и ЕС по вопросам обороны.

Венди Шерман

Отметив, что у неё были разговоры с коллегами из России по вопросам безопасности, Шерман сказала, что Вашингтон признаёт естественность и законность таких опасений Москвы.

Американский чиновник добавила, что сказала об этом коллегам из России, а также то, что существует не один способ преодолеть эти опасения.

По её словам, требование Москвы вернуть границы НАТО к 1997 году является «абсурдным». Она не согласна считать это требование необходимым условием для договорённостей с Москвой по безопасности.