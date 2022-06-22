Вологда, , 17:53 — REGNUM Товарооборот между регионами Узбекистана и Волгоградской областью продолжает расти. Об этом 22 июня на встрече с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в РФ Ботиржоном Асадовым сказал губернатор Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Узбекистан занимает шестое место среди 115 внешнеторговых партнёров области. С 2020 года сторонам удалось более чем в три раза нарастить экспорт до 109,3 млн долларов, почти вдвое увеличен объём импорта — до 1,4 млн долларов.

«Если посмотреть по итогам только первого квартала 2022 года, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в восемь раз, а импорт — в 22 раза. Это серьёзные показатели. И мы видим очень хорошую возможность для продолжения сотрудничества в экономической, гуманитарной, образовательной сферах. У нас есть для этого все возможности», — отметил губернатор.

На экспорт из Волгоградской области идут трубы, прокат чёрных металлов, химическая продукция, шины, масла и жиры, корма для животных. Из республики импортируют хлопок и текстильные изделия, фрукты и овощи.