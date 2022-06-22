Луганск, , 17:30 — REGNUM В ближайшее время группировка украинских вооруженных формирований, действующая в районе Лисичанска и Северодонецка, будет окружена, заявил 22 июня подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24».

Военнослужащий Народной милиции ЛНР Mil-lnr.info

«В ближайшее время группировка Лисичанска и Северодонецка тоже будет в окружении», — сказал Марочко.

Кроме того, ранее он сообщил о «полном окружении украинских нацистов в районе Горского и комплекса посёлков Золотое. По оценкам военных ЛНР, там может находиться до 2,5 тыс. украинских боевиков.