Белгород, 22 июня, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Белгород планирует передать в собственность области ещё 13 квартир для медицинских работников, сообщил 22 июня мэр города Антон Иванов.

Брусника Квартира

Двух- и трёхкомнатные квартиры расположены в доме на улице Беловской. Общая стоимость жилья более 62 млн рублей. Проект решения о передачи помещений для медиков в собственность области одобрили на постоянной комиссии Горсовета и рекомендовали депутатам принять на сессии.

Белгород ранее передал региону уже 41 квартиру.