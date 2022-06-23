Москва, , 01:00 — REGNUM Попытки сравнивать проведение специальной военной операции с Финской кампанией 1939 года некорректны. Об этом 22 июня заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.

«Неправильно пытаться установить аналогии между войной с Финляндией в 1939 году и проводимой сейчас СВО. Гитлер не принимал решение о нападения на СССР лишь из-за не совсем удачных для СССР результатов финской компании», — заявил публицист.

По мнению Попова, Гитлер готовился напасть на СССР в любом случае.

«Для его кукловодов результат был не критичен. Они так и декларировали — «помогать той стороне, которая будет слабее». Дальнейшее показало, что они просто встали на сторону победителя, не особенно этого стесняясь, а потом тут же объявили этому победителю холодную войну» — подытожил публицист.

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