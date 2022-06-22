Апшеронск, Краснодарский край, 22 июня 2022, 17:21 — REGNUM Жителя Краснодарского края расстреляли в кафе из обреза ружья в Апшеронске 22 июня, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю
По предварительным данным, днём 22 июня в одном из кафе Апшеронска 54-летний мужчина не менее двух раз выстрелил из обреза ружья в 28-летнего мужчину. Тот скончался.
На место были вызваны сотрудники Росгвардии и полиции возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На месте происшествия работает следователь.