Москва, 22 июня, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Указ о выплате валютного долга России в рублях подписал 22 июня президент страны Владимир Путин. Текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

В указе «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ…» отмечается, что Россия вправе «направить в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием», «заявление об открытии на имя иностранного депозитария» счёта, который ведётся в рублях.

В документе глава государства поручил правительству составить список банков для выплат по еврооблигациям по вышеуказанной схеме.

Читайте также: Россия к выплатам по госдолгу в июне подготовит механизм расчётов в рублях