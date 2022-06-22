Вашингтон, , 17:17 — REGNUM Владельцы видеоресурса Teaser Play выложили в Сеть сравнительный ролик, в котором показали разницу графики фанатского ремейка Grand Theft Auto III, оригинальной игры и официального ремастера из набора Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Видео было опубликовано 22 июня на портале Wccftech.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Энтузиасты создавали «концептуальный трейлер» своей версии игры на основе «движка» Unreal Engine 5. «В этом видео мы сравнили GTA III от Rockstar с нашим недавним видео-ремейком, я надеюсь, что эти видео оживят надежды геймеров и заставят такие компании, как Rockstar делать более качественные ремейки», — заявили авторы канала.

Напомним, релиз набора ремастеров (старые игры с улучшенной графикой и новыми функциями) Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition состоялся 11 ноября 2021 года. Отметим, что после выхода игр поклонники франшизы обрушились с критикой на компании Grove Street Games и Rockstar Games, которые, по их мнению, недостаточно основательно подошли к созданию улучшенных версий игр. На известном сайте Metacritic ПК-версия набора получила одни из самых низких оценок в истории сервиса.

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