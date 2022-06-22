Вашингтон, 22 июня, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Владельцы видеоресурса Teaser Play выложили в Сеть сравнительный ролик, в котором показали разницу графики фанатского ремейка Grand Theft Auto III, оригинальной игры и официального ремастера из набора Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Видео было опубликовано 22 июня на портале Wccftech.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Энтузиасты создавали «концептуальный трейлер» своей версии игры на основе «движка» Unreal Engine 5. «В этом видео мы сравнили GTA III от Rockstar с нашим недавним видео-ремейком, я надеюсь, что эти видео оживят надежды геймеров и заставят такие компании, как Rockstar делать более качественные ремейки», — заявили авторы канала.

Напомним, релиз набора ремастеров (старые игры с улучшенной графикой и новыми функциями) Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition состоялся 11 ноября 2021 года. Отметим, что после выхода игр поклонники франшизы обрушились с критикой на компании Grove Street Games и Rockstar Games, которые, по их мнению, недостаточно основательно подошли к созданию улучшенных версий игр. На известном сайте Metacritic ПК-версия набора получила одни из самых низких оценок в истории сервиса.