Берлин, , 17:14 — REGNUM Германия расширит своё военное присутствие на Балтике, заявил 22 июня канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего выступления в Бундестаге.

Германия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, такое соглашение было ранее заключено с властями Литвы.

«Мы расширим наше присутствие, в том числе размещением военно-воздушных и военно-морских сил, в пространстве Балтийского моря», — сказал Шольц.

Кроме того, он отметил, что Германия направит своих военных в Словакию для обеспечения ее безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Германии пообещало Киеву дальнейшие поставки вооружений