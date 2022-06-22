Берлин, 22 июня, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Германия расширит своё военное присутствие на Балтике, заявил 22 июня канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего выступления в Бундестаге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

По его словам, такое соглашение было ранее заключено с властями Литвы.

«Мы расширим наше присутствие, в том числе размещением военно-воздушных и военно-морских сил, в пространстве Балтийского моря», — сказал Шольц.

Кроме того, он отметил, что Германия направит своих военных в Словакию для обеспечения ее безопасности.