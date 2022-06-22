Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM Пожарные локализовали возгорание, возникшее в ангаре на Октябрьской набережной во Всеволожском районе Ленинградской области. Деталями борьбы с огнем поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Пожарные Николай Хижняк © ИА REGNUM

В деревне Новосаратовка Всеволожского района, на границе с Петербургом, загорелся ангар, площадью 800 кв. метров. На тушение пожара отправили 29 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Затем состав был увеличен, на локализации возгорания работали в последующем 44 человека и 11 единиц техники.

Вместе с тем работы по тушению ангара продолжаются. Сведения о пострадавших уточняются. Дознание ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.

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