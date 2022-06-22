Лос-Анджелес, США, 22 июня, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Известный рэпер The Game (Джейсон Террелл Тейлор) опубликовал новую песню под названием Violence. Релиз работы состоялся на всех зарубежных музыкальных платформах 22 июня.

Скриншот из интервью для UPROXX Рэпер The Game

На представленной композиции, продюсером которой выступил Hit-Boy (Чонси Холлис), музыкант обращается к своим недоброжелателям, заявляя о собственном финансовом благополучии. Ожидается, что трек Violence войдёт в предстоящий альбом The Game.

Ранее стало известно о том, что The Game перенёс выход своей новой пластинки Drillmatic. Теперь проект увидит свет 8 июля 2022 года.