Москва, , 17:18 — REGNUM Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается установить штрафы за нарушения в области цифровых прав, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно документу, поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагается установить ответственность оператора инвестиционной платформы, оператора информационной системы, оператора обмена цифровых финансовых активов, лиц, осуществляющих сделки с цифровыми правами и лиц, выпускающих цифровые финансовые активы, за нарушение соответствующих требований законодательства о цифровых правах.

Так, неисполнение оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов обязанности по обеспечению невозможности внесения и изменений записей о цифровых финансовых активах будет караться штрафом от 20 тыс. рублей до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей для юридических лиц.

Аналогичные штрафы предусмотрены за неисполнение оператором инвестиционной платформы обязанности по обеспечению невозможности внесения в инвестиционную платформу информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права. Предполагается, что возбуждать и рассматривать эти дела будет Банк России.

Также в законопроекте предложены штрафы от 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей для граждан, от 20 тыс. рублей до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей за несоблюдение требований законодательства о цифровых правах при совершении сделок с цифровыми финансовыми активами.

Кроме того, законопроект устанавливает штрафы для юридических лиц от 700 тыс. до 1 млн. рублей за осуществление предусмотренной законодательством о цифровых правах деятельности лицами, не включенными в реестр операторов информационных систем, реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, реестр операторов инвестиционных платформ. Штрафы для граждан составят от 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. рублей до 30 тыс. рублей. Полномочия по возбуждению и рассмотрению этих дел предлагается закрепить за полицией и прокуратурой.

Согласно законопроекту, срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения требований законодательства о цифровых правах составляет один год с даты совершения соответствующего административного правонарушения.

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