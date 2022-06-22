Ставрополь, 22 июня, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Ставрополье продолжает принимать беженцев из Украины и Донбасса. 17 июня в Невинномысска прибыл очередной поезд, в котором находилось более 400 вынужденных переселенцев, сообщает ставропольское информационное агентство «Победа26». Беженцев на железнодорожном вокзале встречали спасатели, медики и волонтёры, которые помогали выгрузить вещи и провожали к месту регистрации. После этого людей направили в пункты временного размещения (ПВР).

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В одном из ПВР, который находился в селе Заветном Кочубеевского округа, корреспондент ИА «Победа26» пообщался с жительницей Северодонецка Инной Глушаковой. Она эвакуировалась на Ставрополье с двумя детьми. Женщина рассказала, что с 26 февраля по 20 мая их семья провела в школьном подвале, спасаясь от обстрелов украинской армии. «Всего в подвале было более 150 человек. Нас постоянно обстреливали ВСУ, поэтому мы редко выходили на свежий воздух. 20 мая был очередной обстрел, из-за которого погибли шесть человек. После этого мы перебрались в подвал своего дома», — сообщила Инна Глушакова.

Также жительница Северодонецка добавила, что бежать из города они с детьми решили после того, как ВСУ начали атаковать жилые кварталы. «Бомбили, стреляли из автоматов в нашу сторону и бросали гранаты, которые недалеко от нас взрывались. Дети очень испугались тогда, и я решила, что нужно бежать», — подытожила она.