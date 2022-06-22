Казань, 22 июня, 2022, 20:49 — ИА Регнум. В одном из продуктовых магазинов города Казани 21 июня было совершено нападение на продавщицу. Пострадавшую с ножевыми ранениями доставили в больницу, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

(сс) niekverlaan С ножом

По данным ведомства, злоумышленник подошел к одной из сотрудниц магазина и несколько раз ударил ее ножом, а затем убежал.

49-летняя пострадавшая оказалась возлюбленной нападавшего. Известно, что 42-летний мужчина был судим и ранее избивал женщину. В настоящее время ведутся поиски злоумышленника, передает «Татар-информ» со ссылкой на следственное управление СКР по РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, состоящего на учете у психиатра 32-летнего жителя Заинского района Татарии подозревают в покушении на убийство двух человек.

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