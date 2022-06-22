Белгородский район, Белгородская область, 22 июня 2022, 17:13 — REGNUM Фигурантом уголовного дела о фиктивной постановке на учёт иностранных граждан стала жительница Белгородского района Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 22 июня официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.
Женщина прописала в своём доме 11 мигрантов. Ни один иностранец фактически не проживал по месту регистрации. Об этом стало известно полиции, в отношении белгородки возбудили уголовное дело.
Мировой суд района назначил женщине полгода ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.