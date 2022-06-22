Белгородский район, Белгородская область, 22 июня, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Фигурантом уголовного дела о фиктивной постановке на учёт иностранных граждан стала жительница Белгородского района Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 22 июня официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Управление МВД России по Калужской области Миграционный контроль

Женщина прописала в своём доме 11 мигрантов. Ни один иностранец фактически не проживал по месту регистрации. Об этом стало известно полиции, в отношении белгородки возбудили уголовное дело.

Мировой суд района назначил женщине полгода ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.