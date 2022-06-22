Ульяновск, 22 июня, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области планируется выделить дополнительные средства на пассажирские перевозки в восьми районах. Об этом сообщает Законодательное собрание Ульяновской области по итогам заседания профильного комитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Депутаты обсудили изменения, которые планируется внести по предложению чиновников в государственную программу развития транспортной системы. В частности, дополнительно предлагается выделить средства на ремонт дорог (+36,7 млн рублей), а также увеличить финансирование на транспортное обслуживание.

Отмечается, что на организацию пассажирских перевозок предлагается добавить 6,243 млн рублей. Данные средства потребуются на обеспечение транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам на территории восьми районов — Павловского, Николаевского, Инзенского, Радищевского, Старомайнского, Ульяновского, Сенгилеевского и Старокулаткинского.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года прокуратура взялась за вопросы транспортного обслуживания населения в Ульяновке. По итогам проверки ведомство сделало вывод о «низкой эффективности работы» муниципального предприятия по организации перевозок.