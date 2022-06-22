Санкт-Петербург, , 21:10 — REGNUM Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Глен Диссен посетил Петербургский международный экономический форум, где поделился своими прогнозами по развитию отношений России и Норвегии в Арктике. По словам Диссена, перспективы между Россией и Норвегией достаточно обширны, поскольку обе страны открыты к сотрудничеству, сообщают «Народные новости».

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«В этот список входят рыболовство, развитие энергетических проектов, поисково-спасательная операция и так далее. Но, как мне кажется, наибольший приоритет будет уделен сфере безопасности и энергетическому сотрудничеству», — пояснил политолог.

«Сейчас мы видим, как западные страны уходят из Арктики, и их сменяют страны Азии. Все это, безусловно, позитивно сказывается на сотрудничестве государств», — отметил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Норвегия поддержала шестой пакет санкций Европейского союза и ввела новые ограничительные меры против России.

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