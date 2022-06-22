Аша, Челябинская область, 22 июня, 2022, 17:01 — ИА Регнум. В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом. В результате аварии пострадали несколько человек, сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Его завели по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, в Ашинском районе 20 июня водитель автобуса допустил столкновение с попутным грузовым автомобилем. В результате аварии травмы получили семеро взрослых, девочка и мальчик.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Расследование взял на контроль руководитель областного следственного управления Пётр Решетников.