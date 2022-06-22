Вильнюс, 22 июня 2022, 17:03 — REGNUM О готовности Литвы остаться без электроснабжения из РФ заявил 22 июня президент республики Гитанас Науседа в интервью Reuters.
Комментируя введённый в отношении Калининградской области ограничения по транзиту грузов, глава Литвы сказал, что ожидает со стороны Москвы «недружественных действий» в ответ.
По словам Науседы, республика готова встретиться с этим ответными мерами. Он ожидает, что это может быть отключение от БРЭЛЛ — энергетического кольца, включающего, помимо России и Белоруссии, три страны Прибалтики.
Могут последовать и другие действия, сказал глава республики, пообещав, что перечень санкционных товаров, которым отказано в транзите в Калининградскую область и обратно, будет только расти.
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