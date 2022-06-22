Вильнюс, , 17:03 — REGNUM О готовности Литвы остаться без электроснабжения из РФ заявил 22 июня президент республики Гитанас Науседа в интервью Reuters.

Гитанас Науседа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя введённый в отношении Калининградской области ограничения по транзиту грузов, глава Литвы сказал, что ожидает со стороны Москвы «недружественных действий» в ответ.

По словам Науседы, республика готова встретиться с этим ответными мерами. Он ожидает, что это может быть отключение от БРЭЛЛ — энергетического кольца, включающего, помимо России и Белоруссии, три страны Прибалтики.

Могут последовать и другие действия, сказал глава республики, пообещав, что перечень санкционных товаров, которым отказано в транзите в Калининградскую область и обратно, будет только расти.

Гитанас Науседа «Мы с нетерпением ждём реализации следующих этапов санкций, и было бы очень хорошо, если бы Еврокомиссия разъяснила российским властям их содержание».

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