Вильнюс, 22 июня, 2022, 17:03 — ИА Регнум. О готовности Литвы остаться без электроснабжения из РФ заявил 22 июня президент республики Гитанас Науседа в интервью Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гитанас Науседа

Комментируя введённый в отношении Калининградской области ограничения по транзиту грузов, глава Литвы сказал, что ожидает со стороны Москвы «недружественных действий» в ответ.

По словам Науседы, республика готова встретиться с этим ответными мерами. Он ожидает, что это может быть отключение от БРЭЛЛ — энергетического кольца, включающего, помимо России и Белоруссии, три страны Прибалтики.

Могут последовать и другие действия, сказал глава республики, пообещав, что перечень санкционных товаров, которым отказано в транзите в Калининградскую область и обратно, будет только расти.