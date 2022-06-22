Глава Литвы объявил, что ждёт со стороны РФ отключения от электроснабжения
Вильнюс, 22 июня, 2022, 17:03 — ИА Регнум. О готовности Литвы остаться без электроснабжения из РФ заявил 22 июня президент республики Гитанас Науседа в интервью Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Гитанас Науседа
Комментируя введённый в отношении Калининградской области ограничения по транзиту грузов, глава Литвы сказал, что ожидает со стороны Москвы «недружественных действий» в ответ.
По словам Науседы, республика готова встретиться с этим ответными мерами. Он ожидает, что это может быть отключение от БРЭЛЛ — энергетического кольца, включающего, помимо России и Белоруссии, три страны Прибалтики.
Могут последовать и другие действия, сказал глава республики, пообещав, что перечень санкционных товаров, которым отказано в транзите в Калининградскую область и обратно, будет только расти.
«Мы с нетерпением ждём реализации следующих этапов санкций, и было бы очень хорошо, если бы Еврокомиссия разъяснила российским властям их содержание».