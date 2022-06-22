Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Известная актриса Сандра Буллок собирается взять перерыв в карьере. Об этом сообщило издание Daily Express 22 июня.

Сандра Буллок Кадр из интервью

«‎Я выгорела. Я устала. И я больше не могу принимать правильные, разумные решения. Я не хочу быть обязанной подстраиваться под чье-то расписание, кроме моего собственного»‎, — заявила артистка. Буллок также отметила, что рискует столкнуться с проблемами со здоровьем, если прямо сейчас продолжит актёрскую деятельность.

Напомним, Сандра Буллок за свою карьеру снялась в более чем 100 фильмах. Наибольшее признание получили её роли в драме «Невидимая сторона» и комедии «Предложение».

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