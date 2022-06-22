Санкт-Петербург, 22 июня, 2022, 17:06 — ИА Регнум. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» выявила технические нарушения на сетях, которые привели к затоплению территории водой на Дровяной улице и прорыву трубопровода на улице Зои Космодемьянской. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе предприятия.

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Сотрудники «Теплосети» приступили к ремонтными работам, обеспечив необходимые меры безопасности. От аварии на сетях пострадали несколько транспортных средств.

Отметим, что в Telegram-канале «Мегаполис» опубликовали фото и видео с места аварии. Сообщают, что одна из машина ушла в промоину из-за разлома в асфальте. На других кадрах можно увидеть потоки воды.

Очевидцы сообщили также об новом прорыве трубы. Авария произошла на улице Зои Космодемьянской.

«В ходе испытаний сетей на плотность и прочность в Кировском районе специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» выявили технологическое нарушение на трубопроводе по адресу ул. Зои Космодемьянской, 3», — подтвердили в пресс-службе предприятия.

В данный момент идёт локализация дефекта. Температура теплоносителя не превышает 40 градусов.

В пресс-службе предприятия отметили, что ответственность перед третьими лицами застрахована. Реальный причинённый ущерб будет возмещён.