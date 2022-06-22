Вашингтон, 22 июня, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Бывший президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель Обамой будут записывать подкасты для платформы Amazon Audible. Об этом 22 июня пишет Daily Mail, ссылаясь на источники.

John Althouse Cohen Мишель и Барак Обама

По данным издания, Барак и Мишель Обама примут участие в двух шоу, в каждом из которых по восемь эпизодов. Согласно заключённому контракту, пара получит $20 млн.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году Мишель и Барак Обама заключили сделку с сервисом Spotify, однако разорвали отношения из-за требуемого от них количества появления в эпизодах. По данным западных СМИ, пара тогда должна была получить $30 млн