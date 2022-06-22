Саранск, , 16:52 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 20 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 015 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Всего в регионе подтвердили 68 553 случая заражения коронавирусом, из них 13 — за минувшие сутки. Скончался от коронавирусной инфекции как основной причины 1391 человек, за минувшие сутки от COVID-19 умер один житель республики, до этого летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 17 июня.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы десять пациентов, накануне в больницы попали девять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 14 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 15 жителей республики.