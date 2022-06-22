Рига, , 16:49 — REGNUM

Инвестиции Pixabay.com

Рига занимает лишь 37-е место в списке самых привлекательных для инвестиций европейских городов, а Таллин выпал из первой ТОР 40, свидетельствуют результаты исследования, проведенного аудиторской компанией EY (ранее Ernst& Young).

По сообщению латвийского портала bb. lv, наиболее привлекательными городами для инвестиций в Европе в этом году признаны Лондон, Париж и Франкфурт, которые в прошлом году также входили в пятерку лидеров. Среди стран Северной Европы Стокгольм занимает 12-е место, Копенгаген — 14-е. Из стран Центральной Европы 16-е место занимает Варшава, 20-е — Прага. Вильнюс в рейтинге занимает 32-е место.

Партнер EY в странах Прибалтики Гунтар Кролс отметил, что на место Риги в рейтинге влияет малый размер внутреннего рынка Латвии.

На привлекательность Риги как объекта инвестиций может негативно повлиять ряд других факторов, таких как геополитическая ситуация, инфляция и дороговизна жизни, нестабильная политическая обстановка на национальном уровне, изменчивость налоговой политики и сокращение численности населения.

Однако, добавил он, некоторые из этих факторов не уникальны — как геополитическая напряженность, так и инфляция влияют на инвестиционный климат во всем регионе в целом.