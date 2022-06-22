Ростов-на-Дону, , 16:49 — REGNUM В Ростове-на-Дону появится первая в микрорайоне «Вертолётное поле» школа, рассчитанная на 1120 мест. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Городское управление капитального строительства ищет подрядчика, который подготовит документацию для строительства объекта. Средства на эти цели выделены из городской казны. Работы оцениваются в 36,4 млн рублей.

Предположительно, четырёхэтажное здание площадью 24 тыс. кв. метров будет оснащено по последнему слову техники. Предполагается создать не только учебные классы, но и просторный обеденный зал с буфетом, медиастудию, коворкинг.