Ростов-на-Дону, 22 июня, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону появится первая в микрорайоне «Вертолётное поле» школа, рассчитанная на 1120 мест. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Городское управление капитального строительства ищет подрядчика, который подготовит документацию для строительства объекта. Средства на эти цели выделены из городской казны. Работы оцениваются в 36,4 млн рублей.

Предположительно, четырёхэтажное здание площадью 24 тыс. кв. метров будет оснащено по последнему слову техники. Предполагается создать не только учебные классы, но и просторный обеденный зал с буфетом, медиастудию, коворкинг.