Йошкар-Ола, , 16:49 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 22 июня лечение получают 23 пациентов, из них у десяти человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

«Красная зона» Александр Куликов © ИА REGNUM

Из общего числа пациентов у 22 человек диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 20 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние трех пациентов оценивается медиками как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один человек. Восемь пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы два человека, выписаны три пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 июня выздоровели с начала пандемии 43 532 жителя республики, за последние сутки выписаны четыре человека после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 684 случая заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки.