Чебоксары, 22 июня, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В Алатырском районе Чувашии с предпринимателя, осуждённого за мошенничество с грантовыми средствами, взыскивают через суд 250 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Фигурантом уголовного дела стал предприниматель из Алатыря, который, по данным надзорного ведомства, в 2011 году получил 300 тыс. рублей муниципального гранта на организацию переработки твёрдых бытовых отходов в Алатырском районе.

«Как выяснилось, в последующем он завладел денежными средствами, заведомо не имея целей на реализацию бизнес-плана», — говорится в сообщении.

Действия предпринимателя были квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), за что он осуждён Алатырским районным судом в октябре 2021 года.

В прокуратуре сообщают, что бизнесмен добровольно возместил 50 тыс. рублей, в связи с чем ведомство направило иск в суд о взыскании остальных 250 тыс. рублей. Правоохранители отмечают, что решением Алатырского районного суда исковые требования удовлетворены, после вступления решения в законную силу будет рассмотрен вопрос о принудительном взыскании средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, задержанной при попытке получить 2,9 млн рублей якобы за содействие в принятии положительных процессуальных решений в интересах экс-супруга знакомой.

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