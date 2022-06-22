Йошкар-Ола, , 16:48 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 22 июня выздоровели с начала пандемии 43 532 жителя республики, за последние сутки выписаны четыре человека после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 684 случая заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона не госпитализировали ни одного пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 21 июня лечение получали 24 пациентов, из них у десяти человек подтверждено заражение коронавирусом. Из общего числа пациентов у 23 человек пациентов диагностирована пневмония.