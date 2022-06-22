Лондон, , 16:47 — REGNUM Студия Playground Games выпустила масштабное обновление гоночного симулятора Forza Horizon 5, которое, помимо прочего, добавило в игру режим кооперативной игры. Об этом 22 июня сообщает портал Eurogamer.

Forza Horizon 5 Скриншот из игры Forza Horizon 5

Как отметила редакция издания, в момент релиза Forza Horizon 5 по совершенно непонятным обстоятельствам не получила функцию сюжетного кооператива, особенно если учесть, что игра имеет ярко выраженный социальный характер. Теперь разработчики исправили эту недоработку, выпустив «огромное» обновление. Оно также добавило в ПК-версию симулятора графическую опцию сглаживания Temporal Anti-Aliasing (TAA). С полным описанием патча можно ознакомиться на сайте проекта.

Напомним, релиз Forza Horizon 5 состоялся 9 ноября 2021 года на ПК и консолях Xbox One, Xbox Series X/S. Отметим, что на известном рейтинговом сайте Metacritic ПК-версия игры получила 91 балл (из 100) от критиков, и лишь 6,7 баллов (из 10) от рядовых пользователей платформы.

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