Москва, , 16:45 — REGNUM В новых политических и экономических реалиях в России не спадает интерес к вопросам соблюдения правил социальной ответственности со стороны бизнеса. Тема стала одной из центральных на минувшем 25-м Петербургском международном экономическом форуме, её обсуждали на панельной сессии «Перезагрузка «s»: как изменятся социальные программы в новых реалиях».

Открывая дискуссию, председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев отметил все более активное внимание, которое уделяется российским обществом социальному фактору ESG.

«Многие компании начали перестраивать свои бизнес-процессы, регламенты, менять привычный уклад жизни, внедрять международный опыт. Не только под давлением консультантов, но и под давлением самого общества», — сказал Артем Метелев.

Он добавил, что в 2022 году из-за новых вызовов запрос на социальное партнерство и синхронизацию усилий бизнеса и государства стал еще более актуальным.

«Я полностью поддерживаю мнение, что в вопросах устойчивого развития крайне важна системность, — заявил еще один участник дискуссии, первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. — В повестку необходимо включать не только сотрудников, но и их окружение, в том числе семьи, детей. В этой сфере на протяжении уже более 20 лет при поддержке ФосАгро действует социальная программа «Детям России — Образование, Здоровье и Духовность». Мы также с особенным вниманием относимся к нашей образовательной программе «ФосАгро-школы», по которой проходит обучение почти 6 тысяч человек. В ближайшее время образовательные инициативы ФосАгро будут только расширяться».

Сиродж Лоиков напомнил, что в ФосАгро существует Комитет Совета директоров по устойчивому развитию, отвечающий за вопросы ESG-повестки.

ФосАгро уже 8 лет ведет корпоративный проект по развитию образовательной парадигмы «Школа — колледж/вуз — предприятие». Ученики «ФосАгро-школ» в регионах присутствия изучают математику, информатику, физику и химию по углубленной программе. Впоследствии они имеют возможность продолжить обучение в ведущих технических университетах и в подшефных ФосАгро колледжах, где реализована дуальная система - до 70% учебного процесса занимают практические занятия, в том числе на производстве ФосАгро. За последние три года более 50 выпускников «ФосАгро-классов» и более 300 выпускников подшефных колледжей пришли работать на предприятия ФосАгро. В 2020 году образовательный проект ФосАгро получил положительную оценку Президента РФ Владимира Путина.

Первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» также отметил опыт компании в противодействии пандемия COVID-19.

«Я уверен, что за годы пандемии мы накопили достаточный опыт и многому научились. Реакция ФосАгро на развитие эпидемии COVID-19 была оперативной, от обеспечения медиков горячим питанием до поставок экспресс-тестов на наши производственные площадки. Мы также принимали активное участие в кампании по вакцинации сотрудников», — сказал Сиродж Лоиков.

С начала пандемии расходы ФосАгро на поддержку медицинских учреждений городов присутствия, медиков и незащищенных слоев населения составили порядка 4 млрд рублей. Вклад компании в борьбу с пандемией был отмечен памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».

Член Совета директоров ПАО «ФосАгро», генеральный директор Национального альянса по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития Андрей Шаронов тоже вспомнил об опыте противодействия пандемии. Он показал, что крупные компании готовы брать на себя существенные обязательства перед населением тех городов, в которых находятся их предприятия, не ограничиваясь сотрудниками и членами их семей. Андрей Шаронов отдельно выделил опыт ФосАгро, подчеркнув, что компания направляет значительные ресурсы на решение возникающих задач социальной сферы в регионах своего присутствия.

«Компании прилагают значительные собственные усилия по содействию образованию и социальному развитию, чтобы специалисты оставались в регионах присутствия бизнеса. Таких примеров у нас достаточно, ФосАгро делает многое в этом направлении», — сказал Андрей Шаронов.

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