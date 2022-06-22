Москва, 22 июня 2022, 16:45 — REGNUM В новых политических и экономических реалиях в России не спадает интерес к вопросам соблюдения правил социальной ответственности со стороны бизнеса. Тема стала одной из центральных на минувшем 25-м Петербургском международном экономическом форуме, её обсуждали на панельной сессии «Перезагрузка «s»: как изменятся социальные программы в новых реалиях».
Открывая дискуссию, председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев отметил все более активное внимание, которое уделяется российским обществом социальному фактору ESG.
Он добавил, что в 2022 году из-за новых вызовов запрос на социальное партнерство и синхронизацию усилий бизнеса и государства стал еще более актуальным.
Сиродж Лоиков напомнил, что в ФосАгро существует Комитет Совета директоров по устойчивому развитию, отвечающий за вопросы ESG-повестки.
ФосАгро уже 8 лет ведет корпоративный проект по развитию образовательной парадигмы «Школа — колледж/вуз — предприятие». Ученики «ФосАгро-школ» в регионах присутствия изучают математику, информатику, физику и химию по углубленной программе. Впоследствии они имеют возможность продолжить обучение в ведущих технических университетах и в подшефных ФосАгро колледжах, где реализована дуальная система - до 70% учебного процесса занимают практические занятия, в том числе на производстве ФосАгро. За последние три года более 50 выпускников «ФосАгро-классов» и более 300 выпускников подшефных колледжей пришли работать на предприятия ФосАгро. В 2020 году образовательный проект ФосАгро получил положительную оценку Президента РФ Владимира Путина.
Первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» также отметил опыт компании в противодействии пандемия COVID-19.
С начала пандемии расходы ФосАгро на поддержку медицинских учреждений городов присутствия, медиков и незащищенных слоев населения составили порядка 4 млрд рублей. Вклад компании в борьбу с пандемией был отмечен памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».
Член Совета директоров ПАО «ФосАгро», генеральный директор Национального альянса по вопросам социальной и экологической ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития Андрей Шаронов тоже вспомнил об опыте противодействия пандемии. Он показал, что крупные компании готовы брать на себя существенные обязательства перед населением тех городов, в которых находятся их предприятия, не ограничиваясь сотрудниками и членами их семей. Андрей Шаронов отдельно выделил опыт ФосАгро, подчеркнув, что компания направляет значительные ресурсы на решение возникающих задач социальной сферы в регионах своего присутствия.
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