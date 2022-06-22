Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 16:45 — REGNUM На Ямале туристы обнаружили разбитый вертолет времён СССР. Об этом сообщили сотрудники департамента финансов администрации Пуровского района в своей группе социальной сети «ВКонтакте».

Найденный в тундре вертолёт. Цитата из группы «Департамент финансов и казначейства Администрации» vk.com/depfinpurovskiy

Чиновники организовали сплав на байдарках по реке Айваседа из деревни Харампур в город Тарко-Сале. Ими было пройдено около 100 км.

«Одной из основных целей экспедиции был поиск потерпевшего аварию в 1981 году вертолета МИ-6, с задачей ребята справились», — пишут сотрудники департамента.

Отмечается, что более 40 лет назад лётчикам из-за отказа обоих двигателей пришлось совершить вынужденную посадку воздушного судна в тундре Пуровского района, в 20 километрах от Харампура. О судьбе лётчиков не сообщается.

Кроме того, сотрудники районной администрации провели очистку береговой линии фактории Кар-нат от накопившегося мусора, где было положено начало этому водному путешествию.