Красногорск, 22 июня, 2022, 16:40 — ИА Регнум. На территории Подмосковья начался первый покос трав и стартовала заготовка кормов для скота. Об этом 22 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

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Всего в 2022 году в Подмосковье планируют заготовить свыше 1 млн тонн кормов для крупного рогатого скота (КРС). На данный момент на территории региона скошено больше 19 тыс. гектар естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зеленый корм и силос. Также в области уже заготовили 42,6 тыс. тонн грубых кормов.

«На сегодня мы убрали уже больше 19 тыс. га, что на 10% больше, чем к аналогичному периоду прошлого года. Всего в этом году планируется заготовить более миллиона тонн кормов для КРС на зиму. Это на 100% обеспечит потребности наших сельскохозяйственных предприятий», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.