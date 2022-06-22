Таллин, , 16:39 — REGNUM Распроданы все электронные билеты на предпраздничные (23-24 июня) и следующие за праздниками дни на линии паромного сообщения с островами Сааремаа и Хийумаа. Об этом сообщила эстонская паромная компания TS Laevad.

Паром

По словам члена правления и директора в сфере обслуживания TS Laevad Аве Метсла, на месте можно купить в кассе около 30% билетов для автомобилей на каждый рейс. С билетом в порядке общей очереди время ожидания в порту может составить несколько часов».

В компании попросили пассажиров учитывать это и посоветовали взять с собой воду и еду, чтобы «ждать было приятнее». В здании порта работают кафе и туалет, сообщила Метсла.

TS Laevad отмечает, что через ворота порта пропускают только пассажиров с электронными билетами на следующий рейс, а ожидающие рейса в общей очереди пассажиры попадают в зону порта в порядке прохождения через кассу. Поэтому в компании попросили пассажиров с автомобилями, которые не купили электронный билет и видят на шоссе очередь, встать в ее конце, а не пытаться попасть на территорию порта.

Линию Виртсу-Куйвасту между материком и крупнейшим эстонским островом Сааремаа обслуживают паромы Piret и Тоll, они ходят по плотному графику. Дополнительные рейсы также может совершить паром Regula.