Шаран, , 16:46 — REGNUM Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Пактика говорят, что число жертв землетрясения, которое 22 июня произошло в стране, только в уездах Бурмал и Гаян составляет более двух с половиной тысяч человек, сообщает агентство «Шафакна».

Последствия землетрясения Angelo_Giordano

Глава отдела информации и культуры Пактики Мохаммад Амин Худхайфа подтвердил число погибших, заявив, что вероятность увеличения числа жертв все еще существует.

По его информации, в этих двух уездах погибли около тысячи человек и еще около полутора тысяч человек получили ранения.

Худайфа добавил, что для оказания помощи раненым в эти уезды прибыли медицинские бригады из соседних уездов и провинций.

Несколько часов назад заместитель директора Управления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддин Муслим сообщил на пресс-конференции в Кабуле, что в результате инцидента по меньшей мере 920 человек погибли и 600 получили ранения.

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