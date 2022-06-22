В Оренбурге суды эвакуировали из-за угрозы теракта
Оренбург, 22 июня, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В Оренбурге 22 июня шесть судов получили сообщения о минировании зданий, сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.
Суд
Анонимные письма поступили в Центральный, Дзержинский, Ленинский, Оренбургский районные суды, а также Арбитражный и областной. Из-за угрозы теракта провели эвакуацию.
В зданиях проводятся проверки. Уже известно, что в Арбитражном и областном судах информация о минировании не подтвердилась.
Стоит отметить, что за неделю это уже второй случай с ложными сообщениями о готовящихся терактах в судах Оренбуржья.