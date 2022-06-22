Обнинск, Калужская область, 22 июня, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В Калужской области на четыре года исправительной колонии строгого режима осуждён гражданин Таджикистана за незаконное пересечение Государственной границы РФ и за попытку подкупить сотрудника правоохранительных органов. По решению суда, после отбытия наказания мужчина в обязательном порядке должен будет покинуть территорию России. Об этом 22 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Следствием и судом установлено, что подсудимый, проживавший на территории Калужской области, в 2016 году был выдворен из страны, ему был установлен запрет на въезд в Россию. Однако мужчина дважды, в 2017 и 2020 годах, в государственных органах своей страны менял паспорт, а также имя, фамилию и отчество и снова въезжал на территорию Российской Федерации.

В мае 2021 года сотрудниками Федеральной службы безопасности России на территории Обнинска мигранта задержали. Силовикам он предложил 30 тысяч рублей в качестве взятки с просьбой отпустить его. Однако правоохранители от предложенных денег решительно отказались.