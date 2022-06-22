Яшалтинский район, Калмыкия, , 16:35 — REGNUM В Калмыкии директор муниципального автономного учреждения «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» оштрафован за перебои с водой. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 22 июня.

Вода Булатова Екатерина © ИА REGNUM

В ходе инспекции выяснилось, что учреждение систематически отключало водоснабжение в марте и апреле 2022 года в сёлах Яшалта и Ульяновское. При этом не был организован подвоз воды населению.

Руководитель коммунальной организации привлечён к административной ответственности в виде штрафа.