Москва, 22 июня, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Мировая цена золота давно уже перестала отражать ценность физического золота, став спекулятивным активом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал рассуждения ряда экспертов о том, что для обхода санкций РФ могла бы разработать особую криптовалюту стейблкоин, стоимость которого, однако, будет привязана к цене золота на мировом рынке.

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«Остается открытым самый острый вопрос — будет ли такой цифровой рубль обмениваться на физическое золото? Скорее всего, нет, а это существенно ограничивает ценность данного предложения, — сказал Ордов. — Даже условное сохранение обеспечения золотом рубля в современной экономической и финансовой системах считает весьма спорным преимуществом. Существенные доходы страны сегодня получают именно на необеспеченной эмиссии. В России мы также используем дополнительную эмиссию денег для контрциклического регулирования экономической активности и влияния на конкурентные условия российских компаний в глобализованной мировой экономике».

Как пояснил Ордов, мировая цена золота давно уже перестала отражать ценность физического золота, став спекулятивным активом, где в основном торговля идет «бумажным» золотом.

«В рамках одной страны эту конъюнктуру переломить не удастся, а спекулянты всегда смогут манипулировать номинальной ценой этого базового актива. Да и уж больно контрастно выглядит идея связать сверхпередовую технологию цифрового рубля с мега-древней концепцией золотого стандарта», — подытожил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, почему в мире всё чаще звучат призывы отказаться от эмиссионной вакханалии и задуматься о возрождении золотого стандарта.