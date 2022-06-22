Рига, 22 июня, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш совместно с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Эстонии Каей Каллас обратились к президенту Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с совместным письмом.

Страны Прибалтики флаги reg

Как сообщает латвийский портал bb. lv, страны Прибалтики обратили внимание руководства ЕС, что события на Украине создали гуманитарные вызовы для стран, принимающих беженцев. Это потребовало серьезных расходов, которые необходимо компенсировать.

По мнению авторов обращения, предложенный Еврокомиссией механизм компенсаций является несправедливым и недостаточным для прибалтийских государств. Они призвали создать новый финансовый инструмент для получения средств из бюджета ЕС.

Кариньш и коллеги хотят, чтобы деньги Евросоюза давали в первую очередь странам, где количество зарегистрированных беженцев с Украины превышает 1% собственного населения. Так, в Латвию прибыло более 30 000 украинцев, что составляет около 1,5-2% населения Латвии.

«Поток людей и финансовые потребности для того, чтобы принимать их, ежедневно растут. Эти расходы сейчас в значительной степени покрываются из национальных бюджетов (Латвия потратила более 100 млн. евро. — ИА REGNUM)», — говорится в обращении.

«Финансовое бремя сейчас непропорционально ложится на национальные бюджеты тех стран, которые приняли больше всего людей. Для того чтобы обеспечить беженцам с Украины адекватную поддержку, необходима солидарность ЕС», — написали руководству ЕС Кариньш и его коллеги.