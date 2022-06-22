Лос-Анджелес, США, 22 июня, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян прокомментировала информацию о том, что она порвала оригинальное платье певицы Мэрилин Монро. Об этом 22 июня сообщает Billboard.

Скриншот из шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян

Модель опровергла слухи о порче наряда. Она также добавила, что надевала платье на 3-4 минуты лишь для выхода на красную дорожку Met Gala.

Ранее коллекционер и историк Скотт Фортнер заявил в своих соцсетях, что Ким Кардашьян порвала платье Монро — он поделился снимками наряда до Met Gala и после. Позже представители музея Рипли, который предоставил платье предпринимательнице, опровергли эти заявления.