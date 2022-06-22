Москва, , 16:32 — REGNUM Несмотря на то, что времена «золотого стандарта» давно ушли в небытие, призывы восстановить золотое обеспечение денег звучат до сих пор — особенно в условиях современной «эмиссионной вакханалии». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал инициативу задействовать для обхода санкций стейблкоин, курс которого привяжут к курсу золота на мировом рынке, выдвинутую экспертами Института исследований и экспертизы ВЭБ. РФ.

Криптовалюта

«Самым радикальным образом подход к обеспечению денег поменялся в 1971 году, когда США, по сути, объявили дефолт, отказавшись обменивать доллары на золото, несмотря на свои обязательства. С тех пор эпоха золотого стандарта ушла в небытие, — сказал Ордов. — За последние 50 лет многие предлагали восстановить золотое обеспечение национальных валют. Но денежный печатный станок уже вскружил голову национальным властям и транснациональным капиталистам. Чем сложнее финансовые проблемы, тем чаще раздаются предложения по количественному ограничению этой денежной эмиссионной вакханалии. На фоне надвигающегося финансового кризиса крепкая и надежная валюта, подкрепленная реальным активом, может стать конкурентным преимуществом».

С этой точки зрения, «золотой цифровой рубль», как полагает Ордов, — идея интересная, но требующая проработки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков рассказал, какие шаги предстоит сделать РФ, для того, чтобы сделать «золотой рубль» эффективным средством обхода санкций.

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