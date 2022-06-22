Москва, , 16:36 — REGNUM Индия может открыть в России ряд своих сетевых магазинов, заявил 22 июня российский президент Владимир Путин в приветствии участникам Делового форума БРИКС.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Говоря о развитии контактов между странами, в которых участвует Россия, глава государства отметил, что уже сейчас идут переговоры «об открытии индийских сетевых магазинов в России».

Также обсуждаются планы «увеличения доли китайских автомобилей, оборудования и техники» на рынке России. По словам президента, что касается российского экспорта, в Индию и Китай наращиваются поставки нефти из РФ.

Владимир Путин «Динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объёмы удобрений».

Кроме того, в ЮАР и Индии расширяют свою деятельность IT-компании из России. Российские спутники, добавил глава РФ, обеспечивают телевещанием «уже 40 миллионов жителей Бразилии».

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