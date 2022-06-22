Брянск, 22 июня, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Заявление о признании военными преступлениями и геноцидом советского народа действий немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на территории Брянской области направила 22 июня в суд прокуратура региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Концлагерь «Дулаг-142»

Карательные батальоны были созданы на территории Брянской области в период с 1941 по 1943 годы. В Брянске действовал пересыльный лагерь для военнопленных и гражданского населения «Дулаг-142». В нём содержалось не менее 80 тысяч человек, 40 тысяч из которых были замучены и захоронены. Массовые расстрелы мирного населения зафиксированы на территории Карачевского района. В октябре 1941 года фашисты уничтожили 318 мирных жителей деревни Хацунь, включая 60 детей в возрасте от двух до 10 лет, а затем сожгли дотла и саму деревню.

«Хацунь стала одной из первых жертв немецкого геноцида на русской земле. Здесь прошла немецкая «репетиция» по уничтожению русского народа в соответствии с планом «Ост». Всего за период временной оккупации Брянской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками истреблены не менее 278 тысяч мирных советских граждан и военнопленных», — отметили в прокуратуре.

Изложенные факты подтверждаются свидетельствами многочисленных очевидцев, материалами уголовных дел и архивными данными. Заявление по поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова направлено в Брянский областной суд.