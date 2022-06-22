Токио, 22 июня, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Японская студия Atlus опубликовала системные требования ПК-версии Soul Hackers 2. Об этом 22 июня сообщает портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Стоит отметить, что игру можно будет запустить на довольно старом ПК. Так, для запуска Soul Hackers 2 с минимальными настройками графики понадобится компьютер, оборудованный процессором Intel Core i5-3470 (AMD Ryzen 3 1200), 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce GTS 450 (AMD Radeon R7 360) c 1 гигабайтом видеопамяти.

Разработчики рекомендуют использовать ПК с Intel Core i5-8600, AMD Ryzen 5 3600, 8 гигабайтами ОЗУ и видеокартой Nvidia GeForce GTX 760 (AMD Radeon HD 7870). Soul Hackers 2 займёт на накопителе 22 гигабайта.

Напомним, релиз ПК-версии Soul Hackers 2 состоится в сервисе Steam 26 августа 2022 года. Ранее Atlus выложила в Сеть трейлер с демонстрацией игрового процесса.