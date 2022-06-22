Опубликованы системные требования ролевой игры Soul Hackers 2
Токио, 22 июня, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Японская студия Atlus опубликовала системные требования ПК-версии Soul Hackers 2. Об этом 22 июня сообщает портал PCGamesN.
Стоит отметить, что игру можно будет запустить на довольно старом ПК. Так, для запуска Soul Hackers 2 с минимальными настройками графики понадобится компьютер, оборудованный процессором Intel Core i5-3470 (AMD Ryzen 3 1200), 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce GTS 450 (AMD Radeon R7 360) c 1 гигабайтом видеопамяти.
Разработчики рекомендуют использовать ПК с Intel Core i5-8600, AMD Ryzen 5 3600, 8 гигабайтами ОЗУ и видеокартой Nvidia GeForce GTX 760 (AMD Radeon HD 7870). Soul Hackers 2 займёт на накопителе 22 гигабайта.
Напомним, релиз ПК-версии Soul Hackers 2 состоится в сервисе Steam 26 августа 2022 года. Ранее Atlus выложила в Сеть трейлер с демонстрацией игрового процесса.